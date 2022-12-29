İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bakanlıkça uygulamaya konulan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Siirt'te kütüphanesiz okul kalmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yeni kütüphanelerle mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesi sonrası kitap sayısının 4 kat aratarak 375 bin 207'ye ulaştığını belirtti.

Okul kütüphanelerinin öğrencilerin okuma ve araştırma yeteneğinin gelişmesine katkı sağladığını dile getiren Edip, şunları aktardı:

"Eğitimde fırsat eşitliğine önemli bir gösterge olan ve önemli katkı sağlayan bu çalışma kapsamında Siirt’te kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanede bulunan dolap, sandalye, sıra gibi mobilya işlerinin yapılmasında ilimizde bulunan meslek liseleri görev aldı. Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerimiz öğretmenlerimiz gözetiminde yoğun çalışma sonucunda kütüphanelerimizin ihtiyacı olan kitaplık, masa, sandalye gibi ürünleri üretip okulların kütüphanelerine monte ettiler. Okullarımıza ve öğrencilerimize de bu konudaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrenci başına düşen kitap sayımız ise yüzde 4,13 oldu."