Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te ağır hasar gören cami minarelerinin yıkım çalışması devam ediliyor.
Vali Güner Özmen Bulvarı'ndaki Hacı Ekrem Çetin Camisi'nin minareleri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü yıkıldı.
Yıkım işlemi, minarede bulunan Türk bayrağının görevli tarafından alınmasının ardından gerçekleştirildi.
Fen İşleri Müdürü Azmi Dokuzluoğlu, hasar alan minarelerin kontrollü yıkımına devam edildiğini belirterek, "Bu yıktığımız 13'üncü minare. Yıkımın ardından enkazları da kaldırarak camilerimizi inşallah ramazan ayında ibadete açacağız" dedi.
Etiketler: Kilis
Son Haberler
- 17:14
- 17:15
- 16:55
- 16:49
- 16:36
Sıradaki Haber
Antalya'da dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz