Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da çalınan traktör Şanlıurfa'da bulundu
[Fotograf: AA]
Isparta'da çalınan traktör, jandarma ekiplerince Şanlıurfa'da bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Örenköy köyünde M.Ş'ye ait traktörün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Şanlıurfa'ya getirildiği belirlenen traktörün H.D. tarafından değerinin altında fiyata satın alındığı tespit etti.
Çalıntı traktör Eyyübiye Oto Galericiler Sitesi'nde ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şanlıurfa
Son Haberler
- 17:14
- 16:55
- 16:49
- 16:36
- 16:35
Sıradaki Haber
Hakkari'deki din görevlileri maaşların bir kısmını depremzedelere bağışladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz