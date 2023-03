Ailesiyle köyde tek katlı evde yaşayan kara gün dostu madenci, ilçe merkezindeki yeni evine depremzedeleri yerleştirdi.



Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve 46 binden fazla can kaybına neden olan depreme polis eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Hatay’da yakalanan Gülcihan Yüksel, canlarını zor kurtarmalarının ardından yakınlarının yaşadığı Amasya’nın Suluova ilçesine geldi.



Kiralık ev bulmakta güçlük yaşayan ailenin imdadına arkadaşlarıyla Adıyaman’da canlar kurtaran madenci Mustafa Keten yetişti. Vardiyadan çıkıp gittiği Adıyaman’da afetzedelerin acılarına tanık olan evli ve 3 çocuk babası Keten, kömür karasıyla kazandığı parayla satın aldığı apartman dairesinin kapısını kira ücreti istemediği Yüksel ailesine açtı.



Köyde tek katlı evde yaşıyorlar



Kerimoğlu köyünde tek katlı bir evde yaşayan Keten ve ailesinin bu jesti karşısında duygulanan Gülcihan Yüksel, “Çok bunalmıştım. Ev bulamıyordum. Durumumuzu duyan Mustafa abi evini teslim etti. Eşi Aslıhan abla yeni evine kıydı. Çok büyük bir şey bu. Şu an çok rahatız. Her gün onlara dua ediyorum” dedi.



16 yıldır çalıştığı madendeki kazancından biriktirdiği parayla aldığı yeni evine afetzede aileyi yerleştiren 40 yaşındaki Keten, “Kira beklentisi olan kişiler değiliz. Başka bir eksikleri varsa da canla, başla yardımcı olmak isteriz” diye konuştu.



Misafirlerinden evdeki tüm eşyaları gönül ferahıyla kullanmalarını isteyen Aslıhan Keten de “Onların yerinde biz de olabilirdik” şeklinde konuştu.



‘Oruç abla’dan acı haber Adıyaman'da depremin yıktığı binanın enkazından molozları elleriyle kazarak kurtardığı 'Oruç' adlı kadının son durumunu merak eden Keten’e acı haber ulaştı. Çaresizce yardım bekleyen kadının ferahlaması için yüzünü yıkadığı anlarda "Oruç abla. Seni Amasya'ya götüreceğim" sözüyle yürekleri ısıtan kahraman madenci, "Başımızın üstünde yeri var" davetinde bulunduğu yaşlı kadının hastaneye götürülürken kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini açıkladı.