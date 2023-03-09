Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Büyükçekmece'de lisede yangın paniği
[Fotograf: DHA]
Büyükçekmece'de lisenin çatısında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçildi. Okul tahliye edilirken küçük çaptaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Büyükçekmece Yenimahalle Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi çatısında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzenine okula çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okul kısa sürede tahliye edilirken bacada başladığı belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumanın tahliye edilmesinin ardından bahçede bekleyen öğrenciler tekrar sınıflarına döndü. İtfaiyenin yangının çıkışıyla ilgili incelemesi sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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