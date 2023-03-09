Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de kapsül haldeki eroini yutan 2 şüpheli yakalandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, kapsüller halindeki bir kilogram eroini yuttukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 4 Mart'ta ilçede temin ettikleri eroini kapsüller haline getirip yutarak İstanbul'a götürmek isteyenlerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda 4 bin lira, 2 cep telefonu ve 1 kilogram eroin ele geçirdi.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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