Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 4 Mart'ta ilçede temin ettikleri eroini kapsüller haline getirip yutarak İstanbul'a götürmek isteyenlerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 4 bin lira, 2 cep telefonu ve 1 kilogram eroin ele geçirdi.