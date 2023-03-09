Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da ağır hasarlı olduğu belirlenen 3 katlı bina boşaltıldı
[arşiv haber, AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar oluştuğu tespit edilen Aksaray'daki 3 katlı bina boşaltıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle Hamidiye Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda ağır hasar oluştuğu belirlendi.
Valilik, tarafından bina boşaltıldı.
Tahliye sonrası bina sakinlerinin barınma ihtiyacının İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce karşılanacağı öğrenildi.
Etiketler: Aksaray
Son Haberler
- 15:38
- 15:37
- 15:34
- 15:33
- 15:24
Sıradaki Haber
Çanakkale'de bir kadını kürekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz