Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Turgutreis Mahallesi'nde ikamet eden K.S., U.G., H.N. ve O.Ğ. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındı. Jandarma tarafından şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada; çok miktarda metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 bin 520 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.