Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tedavi için geldiği hastane yakınında otomobilin çarptığı kadın öldü
[Fotograf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde, tedavi için geldiği hastane yakınında otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
A.S yönetimindeki otomobil, Ünye Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Zekiye Özdemir'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özdemir'in fizik tedavi için eşiyle geldiği aynı hastanedeki tedavisinin ardından dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek istediği öğrenildi.
Etiketler: Ordu
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