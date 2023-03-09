Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, depremzedelere göndereceğini söyleyerek satın aldığı beyaz eşya ve inşaat malzemelerinin parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.G'nin Alanya'daki 6, Mersin'deki 2 iş yerinden aldığı beyaz eşya ve inşaat malzemelerinin yaklaşık 41 bin liralık ücretini ödemeden kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelinin "depremzedelere göndereceğim" diyerek güvenlerini kazandığı işletmecileri, eşya ve malzemelerin ücretini banka hesaplarına göndermeyerek dolandırdığı belirlendi.
Ekipler, 30 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheliyi, Antalya-Gazipaşa kara yolunda aracını durdurarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Antalya Dolandırıcılık
Son Haberler
- 17:14
- 16:55
- 16:49
- 16:36
- 16:35
Sıradaki Haber
Eski Malezya Başbakanı Muhyiddin gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz