Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) yapılan açıklamaya göre, Muhyiddin gözaltına alındı ve yarın mahkemeye çıkacak.

Muhyiddin yarınki mahkemede, "kendi yönetimi altında verilen hükümet projeleriyle bağlantılı suistimal ve kara para aklama" iddialarıyla ilgili birden fazla suçlamayla karşı karşıya kalacak.

Muhyiddin, suçlamalarla ilgili soruları cevaplamak için bir hafta içerisinde ikinci defa MACC'ye gitti.

Daha önce de Şubat'ta COVID-19 ekonomik yardım programları da dahil olmak üzere projelerin ödenekleri hakkında bilgisine başvurulmuştu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Aralık 2022'de, kabinesindeki bakanları, rüşvet veya görevi kötüye kullananların görevine derhal son verileceği konusunda uyarmıştı.

Muhyiddin, Mart 2020-Ağustos 2021'de Malezya'da Başbakanlık görevini üstlenmişti.