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Güncel
AA 29.02.2024 11:50

Kilis'te ciple motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Kilis'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kilis'te ciple motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip ile Mecit H. yönetimindeki motosiklet Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mecit H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve yaralanan Muhammet El T, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan cip sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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