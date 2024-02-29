Konya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ve Karatay ilçesinde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında fark ettikleri 2 aracı durdurdu.
Araçlarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 aracın sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.