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Güncel
AA 29.02.2024 11:41

Yalova'da sis ekili oldu

Yalova'da sabah saatlerinden etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü.

Yalova'da sis ekili oldu
[TRT Haber (arşiv)]

Yalova'da son iki gündür sahil bölgelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle il merkezi ile Çiftlikköy ilçesinde sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Görüş mesafesinin yer yer 70 metreye kadar düştüğü Yalova-Kocaeli kara yolu başta olmak üzere, ana cadde, kavşak ve ara yollarda trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri sis farı ve takip mesafesi konularında uyarılarda bulundu.

Yalova-İstanbul arasında yapılan feribot seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken, sahil kesimi başta olmak üzere kenti etkisi altına alan sisin dağılmaya başladığı gözlendi.

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