Yalovalı 14 Kıbrıs gazisi, 48 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti. Gazilerden Süleyman Sevren ve Yaşar Çelik görev yaptıkları bölgede 48 yıl sonra aynı pozu verdi. KKTC’ye giden Yalovalı gazilerin anıları yeniden canlandı.

Girne’ye hâkim bir noktada bulunan dönemin Rum lideri Makarios’un köşkü olarak bilinen yapı 1974 yılında yapılan Barış Harekâtı sırasında Türk askerleri tarafından ele geçirilmişti.

[Fotoğraf: İHA]

O Türk askerleri arasında Yalovalı iki isimde ye alıyordu ve o gün hatıra olsun diye birlikte objektife poz vermişlerdi.

Köşk 1995 yılında çıkan yangından sonra tadilat görerek Süleymanpaşa Köşkü ismini aldı.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs harekâtına katılan Yalovalı Süleyman Sevren ve Yaşar Çelik 48 yıl aranın ardından görev yapmış oldukları yerde yine aynı pozu vererek duygusal anlar yaşadılar.

14,5 ayının burada geçtiğini belirten Kıbrıs Gazisi Süleyman Sevren, “Duygularım şuan için bambaşka, ağlamak istiyorum. Burada çok zorlu şartlar altında askerlik yaptık. Bizim zamanımızda burası böyle değildi. Bir tuvaletimiz bir duş alacak yerimiz yoktu. Duşumuzu dışarıda alıyorduk. Ama o zor şartlara rağmen hepimiz gururluyduk. Türk askeri olarak çok başarılı işlere imza attık. Kıbrıs’ın kaderinin değişmesinde ve özgürlüğüne kavuşmasında bizim çok payımız olduğuna inanıyorum. Şimdi burada 48 yıl sonra aynı pozu verdik. Torunlarımızda askerlik yaptığımız yeri çok merak ediyordu. Bizlerde şimdi çekilmiş fotoğraflarımızı torunlarımıza hediye edeceğiz.” dedi.

Asker arkadaşı Süleyman Sevren ile aynı duyguları paylaştığını belirten Kıbrıs Gazisi Yaşar Çelik ise “Süleyman arkadaşımla yıllar sonra görev yapmış olduğumuz yerdeyiz. Buraya gelince geçmişi hatırladım ve şuanda haykırasım geliyor. Çok heyecanlıyım ve o günleri hiç unutamıyorum. Bize bu imkanı sunan Yalova Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.