Haber Giriş: Kaynak: AA
Keşan'da sürücü ile 2 yolcuya tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle ceza
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde bir minibüs sürücüsü ile 2 yolcuya, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu taşımacılığı yapan şehiriçi minibüsler ile ticari taksileri denetledi.
26 araçta yapılan denetimde, bir minibüs sürücüsü ile 2 yolcuya, "emre aykırı davranış"tan 392'şer lira ceza yazıldı.
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