İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu taşımacılığı yapan şehiriçi minibüsler ile ticari taksileri denetledi.

26 araçta yapılan denetimde, bir minibüs sürücüsü ile 2 yolcuya, "emre aykırı davranış"tan 392'şer lira ceza yazıldı.