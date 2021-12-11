Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan’da 52 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir otomobil ve evde 52 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içki satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Dörtyol Kavşağı'ndaki bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada 34 şişe gümrük kaçağı içki bulundu, M.E. ve A.Ü gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 18 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Edirne Kaçak İçki Kaçakçılık
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