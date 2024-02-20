Keşan Kent Müzesi 18 Mart'ta açılıyor

Avcı, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik ile düzenlediği basın toplantısında, Keşan Kent Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan başvurunun onaylanmasıyla özel müze statüsü kazandığını söyledi.

2020 yılında çalışmalarına başlanan müzenin 18 Mart'ta açılışının gerçekleştirileceğini belirten Avcı, "Tek müze tasarladık iki müze çıkarttık. Alt kat, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin olduğu bir çarşı oluyor. Üst katta da Keşan’ın bir kronolojisi olacak. Keşan'ın basın tarihi, eğitim tarihi, gelenek ve görenekler, mutfak kültürü, göç gibi konular işlenecek. Çanakkale Savaşı’ndan bir kesit sunan odamız da olacak." diye konuştu.

Girişen, seminer hakkında üyeleri bilgilendirdi

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Üyesi Ahmet Girişen, Ankara’da düzenlenen seminer hakkında oda üyelerini bilgilendirdi.

Girişen, 17-18 Şubat'ta Ankara’da düzenlenen seminerde, Keşan Gıda İhtisas OSB, İpsala Karma OSB ve devam eden diğer projeler hakkında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu bilgilendirip, coğrafi ürünlerden oluşan hediyeler verdiklerini belirtti.

Eğitim ve seminerlere katılım sağlayarak sorumlu oldukları Keşan, İpsala ve Enez bölgelerine kaliteli hizmet vermenin çabası içerisinde olduklarını ifade eden Girişen, "Keşan TSO olarak aktif oda anlayışı ile güncel teknolojileri, yaşanan sektörel gelişmeleri, finansman alanındaki gündemi, sanayi çalışmalarını, inşaat, tarım ve ticaret alanlarını yakından takip ederek, yaşanacak sorun ve problemleri çözüme ulaştıracak lobicilik faaliyetlerimizi itina ile yürütmekteyiz." diye konuştu.

Jandarma dolandırıcılık yöntemlerini anlattı

Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'in Şehitler, Abdurrahim ve Has köylerinde vatandaşları hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık ve saadet zinciri sistemi dolandırıcılığı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Jandarmanın eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Keşan'ın Çamlıca köyünde vatandaşlara temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımının önemi, traktör rops ve reflektör kullanımı ve motosiklet kullanımında uyulacak kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de Orhaniye köyünde aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

​​​​​​​Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.