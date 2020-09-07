Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlere yönelik Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesinde operasyon düzenlendiğini söyledi.

Bu esnada çıkan çatışmada 2 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Harbiye, operasyonun devam ettiğini aktardı.

Harbiye, öldürülen teröristlerin Dakuk ilçesinde eylem hazırlığında olduklarını ifade etti.

Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılardaki artış dikkati çekiyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

