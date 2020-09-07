Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de bağ evinde 227 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kınık ilçesindeki bir bağ evinde 227 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G'nin Yaylakent Mahallesi'ndeki bağ evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Aramada 227 litre sahte içki, 2 damıtma cihazı, çok sayıda şişe ve çeşitli malzemeler bulundu.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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