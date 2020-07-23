Tüccarların yanı sıra imalatçılara da ev sahipliği yapan tarihi çarşıda bazı insanlar yıllardır ekmeklerini ellerinin hünerleriyle kazanıyor. "Müslüman Mehmet" lakabıyla bilinen ve 10 yıldır Kemeraltı Çarşısında çalışan 70 yaşındaki terzi Mehmet Ali Köse de bunlardan biri.

