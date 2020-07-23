Haber Giriş: Kaynak: AA
Kemeraltı Çarşısında ekmeğini elleriyle kazanlar
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in merkezinde onlarca sokak ve caddeye yayılarak 20'ye yakın hana ev sahipliği yapan tarihi Kemeraltı Çarşısında, gıdadan giyime, züccaciyeden elektroniğe, tarımdan kuyuma yüzlerce dükkan ve mağaza bulunuyor.
Tüccarların yanı sıra imalatçılara da ev sahipliği yapan tarihi çarşıda bazı insanlar yıllardır ekmeklerini ellerinin hünerleriyle kazanıyor. "Müslüman Mehmet" lakabıyla bilinen ve 10 yıldır Kemeraltı Çarşısında çalışan 70 yaşındaki terzi Mehmet Ali Köse de bunlardan biri.
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