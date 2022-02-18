Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Veteriner kontrolünde istasyonda yaşamlarına devam eden kelaynaklar, yağsız kıyma, tuzsuz peynir, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç ve tavuk yeminden oluşan özel menüyle besleniyor.

Birecik'teki istasyonda kelaynaklardan 2011'de 27, 2012'de 33, 2013'de 34, 2014'de 42, 2015'te 52, 2016'da 38, 2017'de 45, 2018'de 64, 2019'da 25, 2020'de 68 ve 2021'de ise 72 yavru alındı.

Üreme dönemi başlangıcı nedeniyle 301 kelaynak bu yıl yeniden doğaya salındı.

[Fotoğraf: AA]

"Kelaynakların neslinin tükenmesini önleyeceğiz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, nesli tükenme tehlikesine giren kelaynakların, ilk kez 1977 yılında 2 ergin ve 9 yavruyla koruma altına alındığını ifade etti.

Çiçek, kelaynakların baharın müjdecisi ve sadakatin simgesi olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Geçen yıl 72 kelaynak yavrumuzu yetiştirdik ve sayımızı 301'e ulaştırdık. Bu yıl doğaya 301 kelaynağımızı saldık. İnşallah temmuz ayı itibarıyla da bu sayımızı daha da arttıracağız. Yine rekor sayıda yavru elde edeceğimizi düşünüyoruz, çünkü göstergeler ve şartlar onu gösteriyor. Elde edeceğimiz yavrularla da 301'i daha da yukarılara taşıyacağız, inşallah göç yollarına salacağız. Neslinin tükenmesini önleyeceğiz."