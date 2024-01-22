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Güncel
DHA 22.01.2024 12:45

Kazada yaralanan motosikletli, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki Haşim Araz (42), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosikletli, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 4 Ocak'ta Artuklu-Midyat kara yolu Kabala Mahallesi şehirlerarası otobüs terminali yakınındaki polis kontrol noktasında meydana geldi.

Haşim Araz idaresindeki motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonete çarptı. Kazada Araz, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Haşim Araz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi gören Araz, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Araz'ın cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak Yeşilli ilçesinde toprağa verildi.

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