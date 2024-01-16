Kazada ağır yaralanan sürücü, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, 2 gün önce Zonguldak-Bartın yolunun Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi.



Soner G.'in kullandığı otomobil, köylüsü Erhan G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Soner Erhan G., ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erhan G., bu sabah hayatını kaybetti. Filyos Limanı'nda şoför olarak çalışan Erhan G.'in cenazesi, yarın ilçede toprağa verilecek. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Erhan G.'in ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.