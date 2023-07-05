Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu

Kaza, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet ile Suat A.’nın kullandığı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoluna metrelerce ilerleyen ticari taksi yol kenarında bulunan evin bahçesine düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari taksi sürücüsü Suat A. sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.