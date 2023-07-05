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Güncel
İHA 05.07.2023 16:02

Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile çarpışan ticari taksi duramayınca evin bahçesine uçtu.

Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu

Kaza, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet ile Suat A.’nın kullandığı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoluna metrelerce ilerleyen ticari taksi yol kenarında bulunan evin bahçesine düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari taksi sürücüsü Suat A. sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Nevşehir Trafik Kazası
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