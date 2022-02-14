10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize’nin Cimil Yaylasında yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri’den katılan sporcular ilk gün yarışlarında Sprint U-16 kadınlar kategorisinde Şueda Sultan Evci birinci, Ela Özdemir üçüncü, erkeklerde Ahmet Tuğrul üçüncü, U-20 kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U-21 kategorisinde de Hatice Kuş yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

İkinci gün yapılan bireysel yarışlarda ise sporcular, U-16 kategorisinde Ela Özdemir birinci, Sueda Sultan Evci üçüncü, erkeklerde Kasım Baran Kaygısız üçüncü, U-20 kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U-21 kategorisinde ise Hatice Kuş üçüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Rize’de yapılan Şampiyonadan 10 madalya ile dönen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.