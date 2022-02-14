Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman Havalimanı ocak ayında 33 bin 814 yolcuya hizmet verdi
[Fotoğraf: AA]
Batman Havalimanı, ocak ayında 33 bin 814 yolcuya hizmet verdi.
Batman Havalimanı, ocak ayında 33 bin 814 yolcuya hizmet verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Açıklamaya göre ocak ayında Batman Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısı 33 bin 814 oldu.
İniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 230 olurken, kargo, posta, bagaj trafiği ise 313 ton olarak gerçekleşti.
Etiketler: Batman
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