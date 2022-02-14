Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te polisler kayak merkezinde uyuşturucunun zararlarını anlattı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Kayak Merkezi'nde uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Ekipler, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla "Narko-Nokta" faaliyetleri kapsamında kayak tesisinde bilgilendirme broşürleri dağıttı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri de kayak merkezinde çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.
Etiketler: Bitlis Polis Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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