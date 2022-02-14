Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin eşi Neşe Şahin ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Temel'in eşi Yasemin Temel ile Yolçatı köyündeki öğrencileri ziyaret etti.

"Haydi Mesleğini Seç" projesi kapsamında internet kullanımı ve jandarma ile ilgili bilgilendirmede bulunan ekipler, velilere de Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

Ziyarette çocuklarla sohbet edilip, onlara çeşitli hediyeler verildi.

Veliler ve sınıf öğretmeni de faaliyetlerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.