Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen projeye, İstanbul Bakırköy Oğuzkaan Koleji ortaokul öğrencileri de 16 paket mama ile destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün de iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Gümüşhane'deki öğrenciler, İstanbul Bakırköy'deki Oğuzkaan Koleji ortaokul öğrencileriyle irtibata geçti.

Kolejde öğrenim gören öğrenciler, 3 günlük kermes düzenleyerek, elde edilen gelirle aldıkları 16 paket mamayı Gümüşhane'ye gönderdi.

Gümüşhane üniversitesi öğrencileri de İstanbul'dan gelen mamalarla, Gümüşhane Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanlarına yemleme yaptı.

"Bugün projemizin ilk adımını yaptık"

Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Çalışmayı sokak hayvanlarına uzun yıllar hizmet edecek bir projeye dönüştürmek istediklerini dile getiren Albayrak, "Bugün projemizin ilk adımını yaptık. Özellikle sponsorluklar ve kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz yem torbalarıyla öğrenci arkadaşlarımızla gelerek burada yemlerini verdik." ifadelerini kullandı.

"Projenin devamını getirmek istiyoruz"

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Serdar Bayraktaroğlu da çalışmanın önemi hakkında bilgilendirmede bulunarak, projenin devamını getirmek istediklerini vurguladı.

İl Emniyet Müdürünün eşi Ayşe Taşci'nin da projeye verdiği desteğe dikkati çeken Bayraktaroğlu, "Emniyet Müdürümüzün eşi Ayşe Taşci hanımla, bu okulumuzla bağlantı kurduk. Birkaç okulla daha görüşüyoruz. Üniversitede bir kulüp kurma aşamasındayız. Hatta ikinci dönem bir dersimizi proje olarak nitelendirdik. Öğrencilerin hazırladığı projeler neticesinde elde edilen gelirlerle tekrardan mama alıp barınakta yemleme yapacağız." diye konuştu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Bedirhan Köse de farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, bütün vatandaşları sokak hayvanlarına destek olmaya davet ettiklerini ifade etti.

Öte yandan yemleme çalışmasına, üniversite öğrencilerinin yanı sıra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Gümüşhane Emniyet Müdürü Celal Taşci'nin eşi Ayşe Taşci, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanseverler ile Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri de katıldı.