Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince Siirt ile Bursa, Mardin ve Mersin'de haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda yasaklı yayın ve doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.