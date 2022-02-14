Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankırı'da vaka sayılarında artış yaşandığına vurgu yaptı.

Salgında zirvenin yaşandığı değerlendirmesinde bulunan Ayaz, "Bundan sonra biraz düşeceğini değerlendiriyorum. Ama bir kere daha ifade ediyorum, hala aşı olmayan vatandaşlarımız var. Geçen hafta ayrıca çok sayıda vefat yaşadık ve bunların tamamının ortak özelliği ya aşısız ya da eksik aşılılardan oluşmasıydı. Onun için üç ve dördüncü dozların ivedi olarak olunması lazım." dedi.

Aşısı eksik 65 yaş üstü vatandaşların Omicron varyantından da etkilendiğini gördüklerini aktaran Ayaz, "Onun için bir kere daha vatandaşlarımızı eksik aşılarını olmaya davet ediyorum. Vaka sayıları biraz daha yüksek seyredeceğe benziyor, onun için tedbirlere azami şekilde özen gösterelim." ifadelerini kullandı.