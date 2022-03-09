Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'deki firari hırsız yakalandı
Kayseri'de 12 hırsızlık olayı ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerden 14 bin 150 lira para, bilgisayar ve televizyon gibi malzemelerin çalınmasıyla ilgili 12 olayın şüphelisinin L.O. olduğunu tespit etti.
Bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan L.O'nun, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, firari olarak arandığı da belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Dolandırıcılık Hırsızlık Kayseri
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