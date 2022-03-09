Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde şehitler ve aileleri unutulmayarak, şehit aileleri ziyaret edildi ve şehit mezarlarında da dualar okundu.

Kaymakam Kemal Ülkü, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amirliği Komiser Yardımcısı Mehmet Yıldırım ve beraberindekiler, teröristlerle girdiği çatışmada şehit olanların mezarları ziyaret edilip dualar okundu. Heyet, daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kemal Ülkü yaptığı açıklamada, “Şehitlerimiz milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin aileleri tabi ki acılarını yaşıyorlar, bu acıları tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değildir. Baş tacımız, Devletimizin en kıymetli varlıkları olarak gördüğümüz aziz şehitlerimizin ailelerine Devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Her zaman, her fırsatta şehit aileleriyle birlikte olmaya çalışıyoruz. Şehitlerimizin ve kahraman Gazilerimizin sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Sizler için ne yapsak azdır” dedi.