Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda 5 araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler O.T, M.Y. ve F.T, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldükleri Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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