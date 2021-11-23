Taner B, iş yerinde bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Taner B, sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.



Olay sırasında iş yerinde bulunan 10 yaşındaki yeğeni Ş.B. ise kırılan pencere camları nedeniyle yaralandı.



Sağlık ekipleri, Taner B. ve yeğenine müdahalede bulundu.



Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.