Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'ndan 250 kilogram hayalet ağ temizlendi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirilen çalışmayla 250 kilogram ağırlığında hayalet ağ temizlendi.
Su ürünleri kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik dalış ekip personeli tarafından ‘Marmara Denizi Eylem Planı Hayalet Ağların Temizlenmesi’ kapsamında Gelibolu ilçesi açıklarında çalışma yapıldı.
Yaklaşık 20 metre derinlikte tespit edilen yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 250 kilogram ağırlığındaki ağ su altından çıkartılarak, ‘Kontrol-17’ isimli su ürünleri kontrol botuna teslim edildi.
Hayalet ağlar geri dönüşüm tesisine gönderildi.
Hayalet ağların temizlenmesine yönelik faaliyetlere belirli aralıklarla devam edileceği bildirildi.
Etiketler: Çanakkale Sahil Güvenlik Su Ürünleri
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