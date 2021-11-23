Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de okul servislerine denetim
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de jandarma ekipleri okul çevreleri ve öğrenci servislerine denetim yaptı.
Hakkari'de Jandarma ekipleri, kentte öğrencilerin güvenli ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul çevreleri ile öğrenci servislerini denetledi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, okul çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde, terör nitelikli oluşumlar, narkotik ve asayiş suçlarından korunması için çalışma yaptı'' denildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce okul çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde,terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından korunması,eğitim ve öğretimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla okul çevreleri ve servis araçları denetlenmiştir. pic.twitter.com/dhPxDD88Yc— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) November 23, 2021
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