Hakkari'de Jandarma ekipleri, kentte öğrencilerin güvenli ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul çevreleri ile öğrenci servislerini denetledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, okul çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde, terör nitelikli oluşumlar, narkotik ve asayiş suçlarından korunması için çalışma yaptı'' denildi.