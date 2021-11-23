Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
5 ile kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
`Yapılan son değerlendirmelere göre 24.11.2021 Çarşamba günü bölgemiz genelinde (Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir) kuvvetli yağmur ve yer yer yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.`
Etiketler: Meteoroloji Yağış
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