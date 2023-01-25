Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de yangın çıkan evde hasar oluştu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi Samur Sokak'taki bir binanın 7. katında bulunan evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin mutfak kısmındaki aspiratörden çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mutfakta hasar meydana geldi.
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