Malkoç, devam eden hamsi avının sezon sonuna kadar süreceğini, daha sonra da çaça ve orkinos avı için çalışacaklarını ifade etti.

Hamsi avının bu sene geçen seneden daha iyi göründüğünü belirten Malkoç, "Geçen sene hamsi genellikle 9 santimetre civarındaydı. Bu sene tutulan hamsi ise 10-11 santimetre civarında." dedi.

Bu mevsimde 6-7 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığının 11 dereceleri bulduğuna dikkati çeken Malkoç, bu durumun hamsinin denizde dağınık şekilde yer almasına neden olduğunu vurguladı.

Geçen sezon yaklaşık 200 bin ton hamsi avlandığını, bu sezon ise şu ana kadar bu rakamlara yaklaşıldığını dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in her yerinde hamsi var. Az, dağılmış ama sahil boyunca her yerde hamsi var. Hopa'da da Gürcistan'da da Abhazya'da aynı. Geçen sene bizde yoktu, oralarda yığılmıştı. Şimdi hepsinde aynı. Artık iklimlerden orada da aynı. Sezon başında palamut oldu ama balık para etmedi. Sonradan hamsi oldu, fiyatları da normaldi. 25-50 lira bandında oldu mu balıkçı ondan para alır."