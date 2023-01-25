Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da 19 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Giresun'un Çanakçı ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.
İlçenin Akköy köyünde bir evden 19 çuval fındık çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), fiziki ve teknik takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.K. ve H.K'yı gözaltına aldı.
Çaldıkları fındığı Trabzon'da sattıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Son Haberler
- 14:43
- 14:42
- 14:38
- 14:38
- 14:44
Sıradaki Haber
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz