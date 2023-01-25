2021 yılında hayatını kaybeden çok yönlü sanatçı Şafak Tavkul'un yaşamını ve sanat hayatını ele alan "Çizebildiğim Kadar: Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı" isimli sergi, sanatçının desenden resme, çizgi filmden animasyona, edebiyattan müziğe bütün yönlerini mercek altına alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Yeni Sanat Vakfı’nın hazırladığı sergide sanatçının her birini kişisel ve toplumsal güncesi gibi aralıksız ve düzenli olarak oluşturduğu eskizleri ve not defterleri görülebilecek.

Hayy Bin Yakzan'dan Küçük Ok'a çizgi roman karakterleri, sulu boyadan yağlı boyaya bütün resim teknikleri, 15 Temmuz çizimlerinden Hac resimlerine sanatçının bütün duyarlılığıyla ürettiği çalışmalarının görüleceği sergide ilk dönem çalışmalarıyla son günlerine dek ürettiği bütün dönemlerinin geniş bir sunumu yer alıyor.

Pek çok koleksiyondan bu sergi için ödünç alınan eserler Şafak Tavkul'u tanımak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Şafak Tavkul kimdir?



1963 yılında dünyaya gelen ve çocukluğundan itibaren resme ilgi duyan Şafak Tavkul, henüz 15 yaşında lise öğrencisiyken ilk kişisel resim ve karikatür sergisini açtı.

TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü kazandı. Burada resim ve heykel eğitimi aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli mizah dergilerine çizimler yapmaya başladı ve yaşamı boyunca da bu alandaki çizerliğini devam ettirdi.

Sanat kariyeri süresince farklı disiplinlerde çalışmalar üreten Tavkul çok yönlü kişiliğiyle resim, heykel, çizgi film, storyboard, illüstrasyon, yazarlık, öğretmenlik, okçuluk, binicilik, müzik, tarih, arkeoloji, dağcılık, mağaracılık, denizcilik, karikatür, gazetecilik, fotoğraf, sinema, dil ve matematik konularındaki bilgi birikimini çeşitli mecralar aracılığıyla aktardı ve çalışmalar üretti.

Türk kültürünü konu alan, Küçük Ok isimli 13 kitaptan oluşan hikâye dizisi,

Türk soyağacı çalışması ve Türkler hakkında dünyada bugüne kadar yapılan en kapsamlı, 48 ülkeden binlerce bilim insanının çalıştığı Türkler Ansiklopedisi’nin danışmanlığını ve sanat yönetmenliğini üstlendi.

Çizerliğin yanı sıra gazetecilik de yaptı. Birçok dergi için çizimler hazırladı. 1988'de çizgi film sektörüne girdi ve birden fazla uzun metraj filme imzasını attı. Başarılı ressam kendi şirketinde reklam filmleri, belgeseller ve animasyonlar üretti. Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Animasyon dersleri verdi. 15 Temmuz olaylarında yaşananları resme döktü ve ortaya çıkan eserler büyük ilgi ile karşılandı. Şafak Tavkul, 58 yaşında hayatını kaybetti.