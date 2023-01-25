İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Polis Timlerince huzur ve asayişin sağlanması için kentteki tarihi, turistik bölgeler ile halkın yoğun olduğu alanlarda uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 1 tüfek, 64 mermi ve 5 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.