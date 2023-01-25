Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, yılın bu döneminde kar altında kalması gereken kovanların yalancı baharla ısındığını söyledi.

Bu nedenle de arıların kümelenmek yerine dışarı çıkıp uçmaya başladığını belirten Çiftçi, "Kış uykusuna kalamayan arıların yemlerini de erken tükettiğini fark ettik." dedi.

Çiftçi, arıcıların, yaşanması muhtemel arı ölümlerinin önüne geçebilmek adına kovanlara yeniden yem takviyesi yapmaya başladığını vurgulayarak, "Takviyenin yapılmaması durumunda arı ölümleri ile karşı karşıya kalabiliriz. Normal şartlarda mart ayında yapmamız gereken takviye yemleri, hava şartlarından dolayı bugünlerde yapmaya başladık." diye konuştu.

Akın Çiftçi, tek beklentilerinin ise karın yağması olduğunu dile getirdi.