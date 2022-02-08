Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma kapsamda 10 ekip ve 40 polisin katılımıyla bir kişiye ait 4 depo ve iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, bisiklet, elektrikli ev aletleri ve televizyon gibi yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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