Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma kapsamda 10 ekip ve 40 polisin katılımıyla bir kişiye ait 4 depo ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bisiklet, elektrikli ev aletleri ve televizyon gibi yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.