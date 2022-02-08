Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 16:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Havanın ısınmasıyla düşen buz sakıtları bir kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat’ta binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtları, havaların ısınması ile koparak düşmeye başladı. Düşen buz sarkıtı bir kişinin yaralanmasına neden oldu.
Yozgat’ın en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesi'nde saçaktan düşen buz sarkıtı Ahmet Yiğit’in yaralanmasına neden oldu. Ne olduğunu anlamayan Yiğit, olay yerinde yığılıp kaldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Yozgat
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