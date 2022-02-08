Yozgat’ın en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesi'nde saçaktan düşen buz sarkıtı Ahmet Yiğit’in yaralanmasına neden oldu. Ne olduğunu anlamayan Yiğit, olay yerinde yığılıp kaldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.