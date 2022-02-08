Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eriyen kar suları derelerin taşmasına neden oldu. Taşan dere suyu anayolun altını boşaltınca heyelan meydana geldi.

İlçenin Derecikören köyü girişinde olan keskin viraj yolunda çökme yaşandı.

Filyos-Çaycuma arası tek yol olan anayolun kapanmaması için trafik tek şeride düşürüldü.

Suların çekilmesiyle karayolundaki tehlikede meydana çıktı. Bir haftadır bu şekilde olan yol için iş makineleri dolgu doldurarak ve şerit çekilerek yol tek şeride düşürülse de sürücüler tedirgin olduklarını ifade etti.

Vatandaşlar yolun bir an önce yapılmasını, kaza olmadan yetkililerin önlem almasını istedi.