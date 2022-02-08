Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve 5 ilçe Belediye Başkanları ile Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay’ı makamında ağırladı.

Daha sonra başkanlara, okullardaki başarı çıtasının yükseltilmesi için başlatılan eğitim seferberliğine destek sağladıkları için teşekkür belgelerini takdim etti.

Burada yaptığı konuşmada bu yıl eğitimde akademik başarının arttırılması, öğrencilerin sosyal ve kültürel başarılarının daha da yukarılara taşınması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle yüksek bir sinerji ile çalışma yaptıklarını kaydetti.

Vali Taşbilek, seferberlik kapsamında bütün ilçelerde yapılan toplantılar, deneme sınavları, dağıtılan eğitim materyalleri, eğitici ve yönlendirici kurslar ile kısa zaman dilimi içerisinde eğitimde çocukların ve öğretmenlerin güdülendiğinde neler yapabileceğini gördüklerini söyledi.

“Çocuklarımız Türkiye ortalamalarının üzerine çıkıyor"

Seferberlik kapsamında başta İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve bütün öğretmenler ile emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Taşbilek, “Ortak enerji ve sinerjiyle ortaya koyulan bu başarının ardından asıl meselemiz bu sinerjiyi arkamıza alıp, bu başarının kahramanı bunlardır diyebileceğimiz bir hikaye yazmaktır. İl Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmenlerimiz, kurum müdürlerimiz ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz ortak bir hedefe çok güzel bir şekilde güdülendiler. Çocuklarımızın yapılan birkaç deneme sınavı ile geçtiğimiz yılların ortalama oranlarının çok üzerinde bir noktaya, Türkiye ortalamalarının üzerine taşınmaya başladığını memnuniyetle görüyoruz” dedi.

“İstikbalimiz çocuklarımız ve gençlerimizdir”

Vali Taşbilek bu başarının sağlanmasında il ve ilçe belediye başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığının da bu sinerjiye dahil olduklarını ifade etti:

“Sağlamış oldukları maddi ve manevi katkılarla destek oldular. Manevi olarak da yanımızda olmaları bizim için ayrı bir değerdir. Sağlamış oldukları maddi ve manevi bütün kaynaklar için çok teşekkür ediyoruz. Hepsi biliyor ki istikbalimiz çocuklarımız ve gençlerimizdir. Onların bir noktaya taşınması bu memlekete hizmet noktasında çok önemlidir. Bu anlayış içerisinde onlarda bize anlayış göstererek omuz verdiler. Bugün bizlere verdikleri destekler için Gümüşhane Valisi olarak bir teşekkür belgesi ile kendilerine bir dönüş sağlamak istedik. İnşallah yapmış oldukları desteklerin karşılığını çocuklarımızda görecekler. Çocuklarımız ülkemize iyi yerlerde hizmet vererek bu desteğin karşılığını hissettirecektir. Bu konuda paydaş olan herkese evlerinde bizden hatıra olacak olan bu manevi teşekkür belgelerini taktim etmek istedik. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum”