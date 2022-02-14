Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların tespitine yönelik çalışmalarda 2 zanlının üst ve araç aramasında 200 gram esrar ve öğütme aleti ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.U. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.