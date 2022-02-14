Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların tespitine yönelik çalışmalarda 2 zanlının üst ve araç aramasında 200 gram esrar ve öğütme aleti ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.U. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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